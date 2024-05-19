LACTOVIT молочко для тіла Lactourea 400 мл - Львів (835265) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, просп. Свободи, 5
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Львів, вул. Городоцька, 153
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
1 соціальна аптека
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
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Львів, вул. Городоцька, 179
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
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Львів, вул. Петлюри Симона, 17
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Львів, вул. Княгині Ольги, 65
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
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Львів, вул. Патона, 37
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1