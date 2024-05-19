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LACTOVIT молочко для тіла Lactourea 400 мл - Харків (835265) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
220,80 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
221,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
220,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
222,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
220,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
231,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
232,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
222,34 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
221,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
223,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
221,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
221,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
231,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (1)
298,00 грн