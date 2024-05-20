LACTOVIT молочко для тіла Lacto-oil 400 мл - Одеса (835263) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека 9-1-1
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
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Одеса, вул. Судобудівельна, 11
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А