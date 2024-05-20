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LACTOVIT молочко для тіла original 400 мл - Одеса (835262) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
222,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
233,71 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
232,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
220,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
221,71 грн