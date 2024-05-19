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LACTOVIT молочко для тіла original 400 мл - Харків (835262) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
224,61 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
221,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
226,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
222,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
220,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
232,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
222,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
221,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
220,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
220,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
221,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
224,83 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (2)
298,00 грн