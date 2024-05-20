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LACTOVIT молочко для тіла firming 400 мл - Одеса (835259) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (6)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 54-В
Всього: упаковка (2)
298,00 грн