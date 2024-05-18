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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) sensitive флакон кульковий 15 мл для чутливої шкіри - Дніпро (Дніпропетровськ) (923956) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
574,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
442,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
441,88 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
574,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
442,03 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (1)
468,40 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (1)
441,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
468,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
426,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
426,60 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Всього: упаковка (1)
441,37 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Всього: упаковка (1)
461,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Всього: упаковка (1)
468,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
466,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
404,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (4)
574,70 грн