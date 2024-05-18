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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) спрей для ніг 100 мл 48 годин - Дніпро (Дніпропетровськ) (894522) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
376,16
Економія: -39,95 грн
336,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
378,00
Економія: -42,48 грн
335,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
410,62
Економія: -68,40 грн
342,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
411,10
Економія: -58,54 грн
352,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
359,96
Економія: -25,71 грн
334,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
425,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
388,29
Економія: -52,91 грн
335,38 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
389,72
Економія: -24,25 грн
365,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
381,32
Економія: -38,89 грн
342,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
388,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
355,86
Економія: -15,23 грн
340,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
405,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
363,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
394,28
Економія: -33,25 грн
361,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
384,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
416,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
382,14
Економія: -46,85 грн
335,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
427,12
Економія: -55,66 грн
371,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
Всього: упаковка (1)
384,14
Економія: -41,19 грн
342,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Всього: упаковка (1)
365,08
Економія: -28,87 грн
336,21 грн