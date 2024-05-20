Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігАНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ)Ціни в аптеках

АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) Lotion Normal 100 мл для рук та ніг - Одеса (894516) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
643,70 грн
Верона
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
643,70 грн
Шампань
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (1)
643,70 грн
Евіта
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
643,70 грн
В інших містах:
Жемчужина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (2)
643,70 грн
Ульяна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (1)
643,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (2)
508,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 113
Всього: упаковка (1)
504,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
508,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
567,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
579,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
576,72 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
532,92
Економія: -26,00 грн
506,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
542,27
Економія: -59,37 грн
482,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
573,32
Економія: -59,79 грн
513,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
547,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
564,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (2)
567,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
574,01 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
553,01
Економія: -58,93 грн
494,08 грн