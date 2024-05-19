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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) Lotion Normal 100 мл для рук та ніг - Львів (894516) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
576,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (1)
479,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
Всього: упаковка (1)
598,99
Економія: -110,21 грн
488,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Всього: упаковка (1)
591,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
573,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
508,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
577,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
533,68
Економія: -52,76 грн
480,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (2)
576,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
566,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
564,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
Всього: упаковка (2)
561,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
564,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайськ, вул. Одеська, 113
Всього: упаковка (1)
504,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
508,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
547,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
542,27
Економія: -59,37 грн
482,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
532,92
Економія: -26,00 грн
506,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
573,32
Економія: -59,79 грн
513,53 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
643,70 грн