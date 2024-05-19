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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) Lotion Normal 100 мл для рук та ніг - Київ (894516) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
564,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
Всього: упаковка (2)
561,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
566,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (2)
576,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
533,68
Економія: -52,76 грн
480,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
564,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
577,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
547,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
538,80
Економія: -55,90 грн
482,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
532,92
Економія: -26,00 грн
506,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
573,32
Економія: -59,79 грн
513,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
508,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 2-В
Всього: упаковка (1)
566,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (2)
567,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 113
Всього: упаковка (1)
504,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
508,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (1)
599,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
567,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
579,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
576,72 грн