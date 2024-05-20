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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) аерозоль 150 мл MEN, 48 годин - Одеса (894503) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
303,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
340,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
408,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (2)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
В інших містах:
Анкор
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
Всього: упаковка (1)
408,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Кострова Давида, 77
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -68,00 грн
344,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
426,99
Економія: -79,23 грн
347,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
340,94 грн