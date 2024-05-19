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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) аерозоль 150 мл MEN, 48 годин - Київ (894503) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
392,94
Економія: -66,01 грн
326,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -9,51 грн
307,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
Всього: упаковка (1)
426,99
Економія: -79,23 грн
347,76 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Требухів, вул. Благодатна, 2-А
Всього: упаковка (1)
340,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 102
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
Всього: упаковка (2)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
340,94 грн