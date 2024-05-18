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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) стік 40 мл 48 годин - Дніпро (Дніпропетровськ) (829533) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
473,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
520,66
Економія: -79,79 грн
440,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
502,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -95,97 грн
425,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
487,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
448,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
460,85
Економія: -51,80 грн
409,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
509,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
509,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (1)
507,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
448,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
503,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
507,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (2)
502,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (1)
482,43 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
503,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (2)
499,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
507,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
504,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
416,62 грн