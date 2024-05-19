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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) флакон кульковий 50 мл 48 годин - Львів (829526) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (8)
439,28
Економія: -61,01 грн
378,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
501,99
Економія: -89,76 грн
412,23 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
503,99
Економія: -91,76 грн
412,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
486,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
504,99
Економія: -92,76 грн
412,23 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
466,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
Всього: упаковка (1)
500,99
Економія: -88,76 грн
412,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (2)
493,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Очеретяна, 31
Всього: упаковка (1)
504,99
Економія: -92,76 грн
412,23 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (3)
435,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
416,50
Економія: -21,16 грн
395,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (2)
446,00
Економія: -40,43 грн
405,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
Всього: упаковка (2)
495,99
Економія: -83,76 грн
412,23 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (3)
484,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (2)
487,99 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
477,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Всього: упаковка (1)
502,99
Економія: -90,76 грн
412,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
493,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
495,41 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
503,99
Економія: -91,76 грн
412,23 грн