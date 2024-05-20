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АВЕН ТОЛЕРАНС КОНТРОЛ КРЕМ 40 мл - Одеса (764398) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
805,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
803,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
804,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
802,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
805,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
792,50 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
805,90 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
805,90 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
805,90 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
822,96 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
822,96 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
805,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
737,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
800,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (1)
802,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (3)
806,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
797,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
738,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
807,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
801,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (1)
733,53 грн