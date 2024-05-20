Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАВЕН ТОЛЕРАНС КОНТРОЛ БАЛЬЗАМЦіни в аптеках

АВЕН ТОЛЕРАНС КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 40 мл - Одеса (764396) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
697,77
Економія: -31,45 грн
666,32 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
639,65
Економія: -30,05 грн
609,60 грн
Южна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
737,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
638,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
732,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
733,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
731,06 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
792,50
Економія: -23,78 грн
768,72 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
865,80
Економія: -25,97 грн
839,83 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
720,75
Економія: -21,62 грн
699,13 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
840,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
792,50
Економія: -23,78 грн
768,72 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
792,50 грн