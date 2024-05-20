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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+ 100 мл - Запоріжжя (642224) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (2)
706,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (2)
693,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
740,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
702,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (2)
569,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
706,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
740,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
740,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (2)
672,89 грн