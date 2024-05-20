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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+ 100 мл - Одеса (642224) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
768,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
740,18 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
768,10 грн
Люстдорф
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
768,10 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
768,10 грн
Акація
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Всього: упаковка (1)
768,10 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
768,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
807,47 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
777,60 грн
В інших містах:
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (1)
768,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
740,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
748,80
Економія: -22,46 грн
726,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
693,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
740,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн