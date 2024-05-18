Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаАВЕН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+Ціни в аптеках

АВЕН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642224) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
740,18 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (5)
702,14 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (2)
693,08 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (2)
706,53 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (2)
569,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
706,53 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Всього: упаковка (3)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
740,18 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (2)
672,89 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
748,80
Економія: -22,46 грн
726,34 грн