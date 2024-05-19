Аміцитрон® форте без цукру порошок для орального розчину саше 13 г, №10 - Київ (309754) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: саше (7)
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для орального розчину (4)
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Всього: саше (7)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44