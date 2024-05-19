Аміцитрон® форте без цукру порошок для орального розчину саше 13 г, №10 - Харків (309754) Лікарський препарат - ціни
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Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5), саше (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
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Всього: упаковка (1), саше (2)
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Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Аптека оптових цін
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Всього: саше (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38