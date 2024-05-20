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Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Одеса (378842) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
100,43
Економія: -14,24 грн
86,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
92,10
Економія: -3,20 грн
88,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
104,49
Економія: -11,95 грн
92,54 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
98,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
97,17
Економія: -5,27 грн
91,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
92,60
Економія: -6,42 грн
86,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (2)
96,63
Економія: -6,73 грн
89,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (3)
102,50
Економія: -15,16 грн
87,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
110,95
Економія: -3,33 грн
107,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
97,40
Економія: -5,50 грн
91,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
101,51
Економія: -15,26 грн
86,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
103,66
Економія: -11,21 грн
92,45 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Всього: упаковка (5)
97,50
Економія: -10,16 грн
87,34 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Усатове, вул. Лесі Українки, 151
Всього: упаковка (1)
90,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (2)
97,07
Економія: -4,62 грн
92,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
102,98
Економія: -19,38 грн
83,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Всього: упаковка (2)
96,94
Економія: -13,34 грн
83,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (7)
91,92
Економія: -5,92 грн
86,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (1)
95,32
Економія: -3,42 грн
91,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (2)
104,85
Економія: -12,40 грн
92,45 грн