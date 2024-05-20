Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Одеса (378842) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
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Одеса, вул. Космонавтів, 33
Подорожник
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Біла ромашка
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Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Аптека копійка
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
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Аптека бам
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Всього: упаковка (5)
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Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Усатове, вул. Лесі Українки, 151
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Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
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Миколаїв, просп. Центральний, 23
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Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
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Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3