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Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Харків (378842) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
102,50
Економія: -15,24 грн
87,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
99,08
Економія: -10,16 грн
88,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -23,24 грн
87,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
98,54
Економія: -6,07 грн
92,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
97,17
Економія: -8,15 грн
89,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
99,16
Економія: -6,67 грн
92,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
103,99
Економія: -16,73 грн
87,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (2)
102,09
Економія: -11,72 грн
90,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
94,50
Економія: -7,24 грн
87,26 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (2)
104,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (1)
97,04
Економія: -15,13 грн
81,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (3)
105,55
Економія: -3,65 грн
101,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
95,95
Економія: -7,04 грн
88,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
95,78
Економія: -12,01 грн
83,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Всього: упаковка (1)
106,60
Економія: -16,70 грн
89,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
97,17
Економія: -5,02 грн
92,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -20,73 грн
87,26 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
112,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (2)
85,60 грн
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
90,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Широка, 2
Всього: упаковка (1)
97,25
Економія: -8,38 грн
88,87 грн