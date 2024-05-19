Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Харків (378842) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Науки, 23
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, шосе Салтівське, 145
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Подорожник
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Харків, вул. Бекетова, 21
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Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Широка, 2