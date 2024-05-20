Аскорбінка® з глюкозою та залізом таблетки, №120 - Одеса (805064) Лікарський препарат - ціни
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Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
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Одеса, вул. Балківська, 30-Б
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Всього: таблетки (11)
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
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Всього: упаковка (2), таблетки (10)
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Одеса, вул. Степова, 17
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Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
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Всього: упаковка (1), таблетки (6)
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Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (110)
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
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Всього: таблетки (9)
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Одеса, вул. Пастера, 31
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Подорожник
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Всього: таблетки (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42