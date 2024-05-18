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БАТТЕР ШИ (КАРІТЕ) ОЛІЯ КОСМЕТИЧНА 30 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (755359) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
72,48
Економія: -6,86 грн
65,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
74,07
Економія: -7,76 грн
66,31 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
78,47
Економія: -3,37 грн
75,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
76,35
Економія: -2,96 грн
73,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
78,77
Економія: -4,49 грн
74,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
72,34
Економія: -5,79 грн
66,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
83,51
Економія: -14,55 грн
68,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
84,12
Економія: -15,16 грн
68,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
83,88
Економія: -9,31 грн
74,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
75,42
Економія: -9,96 грн
65,46 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом