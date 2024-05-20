БАКТЕРОЦІД З МОРСЬКИЙ СІЛЛЮ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ 50 мл - Одеса (787722) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом