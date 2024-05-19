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БАКТЕРОЦІД З МОРСЬКИЙ СІЛЛЮ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ 50 мл - Харків (787722) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
52,00
Економія: -12,00 грн
40,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -9,00 грн
40,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
42,00
Економія: -5,00 грн
37,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом