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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яALPA (АЛПА) францовкаЦіни в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка розчин спиртовий 160 мл - Одеса (814734) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Всього: упаковка (3)
83,50
Економія: -10,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -10,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (2)
84,99
Економія: -11,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -6,94 грн
73,05 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (4)
89,99
Економія: -16,94 грн
73,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -10,45 грн
73,05 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
Всього: упаковка (2)
92,99
Економія: -19,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
103,99
Економія: -30,94 грн
73,05 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
97,00
Економія: -23,00 грн
74,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -17,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (6)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -16,00 грн
74,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Олімпійська, 81
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -24,94 грн
73,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -17,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
Всього: упаковка (3)
92,99
Економія: -19,94 грн
73,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
90,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
84,99
Економія: -11,94 грн
73,05 грн