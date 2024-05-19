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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яALPA (АЛПА) францовкаЦіни в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка розчин спиртовий 160 мл - Львів (814734) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
74,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
100,99
Економія: -27,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
106,99
Економія: -33,94 грн
73,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (2)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (4)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -9,45 грн
73,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Мучна, 2
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Грінченка, 5
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 107
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Сихівська, 12
Всього: упаковка (1)
87,65 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -11,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1/3
Всього: упаковка (2)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
D.s.
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Моршин, вул. Франка Івана, 29-Д
Всього: упаковка (1)
81,94 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (2)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сколе, вул. Данила Галицького, 7
Всього: упаковка (4)
92,99
Економія: -19,94 грн
73,05 грн