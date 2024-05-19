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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яALPA (АЛПА) францовкаЦіни в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка розчин спиртовий 160 мл - Київ (814734) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -18,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -19,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
Всього: упаковка (3)
94,50
Економія: -21,45 грн
73,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (5)
87,99
Економія: -14,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
84,99
Економія: -11,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
84,99
Економія: -11,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -18,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилівка, вул. Європейська, 1
Всього: упаковка (3)
106,99
Економія: -33,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -17,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (6)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -17,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
103,99
Економія: -30,94 грн
73,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -10,45 грн
73,05 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (4)
89,99
Економія: -16,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (2)
84,99
Економія: -11,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -10,94 грн
73,05 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
Всього: упаковка (2)
92,99
Економія: -19,94 грн
73,05 грн