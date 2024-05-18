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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яALPA (АЛПА) францовкаЦіни в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка розчин спиртовий 160 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (814734) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
97,00
Економія: -23,00 грн
74,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -16,00 грн
74,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -10,93 грн
73,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -19,93 грн
73,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Зіньків, вул. Петровського Івана, 21
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -24,93 грн
73,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 71
Всього: упаковка (1)
84,99
Економія: -11,93 грн
73,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 35
Всього: упаковка (1)
92,50
Економія: -19,44 грн
73,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -10,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
Всього: упаковка (2)
94,50
Економія: -21,44 грн
73,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Всього: упаковка (3)
83,50
Економія: -10,44 грн
73,06 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (4)
89,99
Економія: -16,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
103,99
Економія: -30,93 грн
73,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 11
Всього: упаковка (2)
84,50
Економія: -11,44 грн
73,06 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Конотоп, вул. Вирівська, 27
Всього: упаковка (5)
87,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -14,45 грн
73,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -10,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (2)
84,99
Економія: -11,94 грн
73,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилівка, вул. Європейська, 1
Всього: упаковка (3)
106,99
Економія: -33,93 грн
73,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -17,44 грн
73,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
84,99
Економія: -11,93 грн
73,06 грн