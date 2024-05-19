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Babaria Крем навколо очей для яскравого погляду 15 мл - Київ (829529) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
690,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
736,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
737,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
731,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (5)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (4)
690,00 грн