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Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба, №10 - Запоріжжя (726230) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
263,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (14)
295,00
Економія: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
261,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
261,07 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (10)
295,00
Економія: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
260,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (4)
260,01 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (10)
295,00
Економія: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
262,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
262,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
260,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
261,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (23)
295,00
Економія: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
260,03 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (15)
295,00
Економія: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (21)
295,00
Економія: -56,00 грн
239,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (18)
295,00
Економія: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
261,25 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (7)
295,00
Економія: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (3)
262,70 грн