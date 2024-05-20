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Аброл® таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (129411) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
52,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
57,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
58,04
Економія: -3,18 грн
54,86 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: таблетки (10)
55,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
54,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
59,10
Економія: -6,69 грн
52,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
74,43
Економія: -18,50 грн
55,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
52,25 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
66,36
Економія: -8,36 грн
58,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
53,72
Економія: -1,92 грн
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
52,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (1)
61,05
Економія: -8,62 грн
52,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
63,40
Економія: -7,47 грн
55,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2), блістер (1)
65,33
Економія: -4,10 грн
61,23 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
52,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
59,82
Економія: -4,57 грн
55,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
52,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
55,40 грн