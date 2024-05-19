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Аброл® таблетки 30 мг блістер, №20 - Львів (129411) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
69,20 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
60,32
Економія: -7,60 грн
52,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
52,23 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (10)
59,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
63,58
Економія: -11,54 грн
52,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
63,93
Економія: -8,00 грн
55,93 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
65,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
54,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
74,43
Економія: -18,50 грн
55,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
67,20
Економія: -11,27 грн
55,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
55,22
Економія: -2,64 грн
52,58 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
81,10
Економія: -25,40 грн
55,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
61,94
Економія: -11,62 грн
50,32 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
63,99
Економія: -8,06 грн
55,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
73,99
Економія: -18,06 грн
55,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
69,33
Економія: -13,40 грн
55,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
69,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
80,70
Економія: -24,77 грн
55,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
52,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
62,00
Економія: -6,07 грн
55,93 грн