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Алопуринол-Здоров'я таблетки 300 мг блістер, №50 - Запоріжжя (611604) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
183,77
Економія: -29,27 грн
154,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
180,48
Економія: -12,84 грн
167,64 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
183,77
Економія: -29,27 грн
154,50 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
183,77
Економія: -29,27 грн
154,50 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
166,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
166,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
166,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
166,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,30 грн