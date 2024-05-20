Алопуринол-Здоров'я таблетки 300 мг блістер, №50 - Одеса (611604) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Помічна, пл. Базарна, 1
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 22-А
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 111
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (56)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Наявність на 2024-05-21 - 20:00