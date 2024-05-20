Алопуринол-Здоров'я таблетки 100 мг блістер, №50 - Запоріжжя (611599) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека інтернет цін
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
В інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, перех. Гоголя / Незалежності, 137/8