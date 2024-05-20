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Алопуринол-Здоров'я таблетки 100 мг блістер, №50 - Одеса (611599) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
79,50
Економія: -9,88 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
80,82
Економія: -4,31 грн
76,51 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (2)
78,33
Економія: -4,57 грн
73,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -8,88 грн
69,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -5,88 грн
69,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (2)
97,70
Економія: -27,40 грн
70,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: таблетки (40)
85,30
Економія: -13,80 грн
71,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Всього: упаковка (1)
85,33
Економія: -15,71 грн
69,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (2)
81,65
Економія: -5,49 грн
76,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
77,24
Економія: -2,74 грн
74,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: таблетки (40)
84,64
Економія: -15,02 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
76,70
Економія: -2,94 грн
73,76 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
85,29
Економія: -15,29 грн
70,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
79,69
Економія: -5,97 грн
73,72 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
85,32
Економія: -13,82 грн
71,50 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
85,30
Економія: -15,30 грн
70,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (2)
85,32
Економія: -13,82 грн
71,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
85,34
Економія: -15,72 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (5)
83,34
Економія: -7,13 грн
76,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Всього: упаковка (2)
174,55 грн