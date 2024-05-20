Алопуринол-Здоров'я таблетки 100 мг блістер, №50 - Одеса (611599) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Народна аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В