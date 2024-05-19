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Алопуринол-Здоров'я таблетки 100 мг блістер, №50 - Львів (611599) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
81,10
Економія: -11,48 грн
69,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (2)
80,50
Економія: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 14
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -9,88 грн
69,62 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -3,77 грн
71,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2
Всього: упаковка (1)
85,33
Економія: -15,71 грн
69,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Всього: упаковка (2)
174,55 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (5)
75,50
Економія: -2,26 грн
73,24 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -2,26 грн
73,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (3)
75,34
Економія: -2,34 грн
73,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
80,27
Економія: -4,52 грн
75,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
85,34
Економія: -15,72 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (2)
77,74
Економія: -3,24 грн
74,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
78,49
Економія: -2,73 грн
75,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
74,97
Економія: -2,72 грн
72,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
Всього: упаковка (1)
113,40
Економія: -43,10 грн
70,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
78,48
Економія: -2,73 грн
75,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
84,33
Економія: -3,58 грн
80,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (2)
87,63
Економія: -5,95 грн
81,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
78,93 грн