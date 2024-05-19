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Алопуринол-Здоров'я таблетки 100 мг блістер, №50 - Харків (611599) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3), блістер (2)
83,25
Економія: -12,11 грн
71,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
78,50
Економія: -8,88 грн
69,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: таблетки (40)
81,50
Економія: -11,88 грн
69,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -5,88 грн
69,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
81,99
Економія: -12,37 грн
69,62 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
78,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Всього: упаковка (1)
84,64
Економія: -15,02 грн
69,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (2)
82,99
Економія: -13,37 грн
69,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, перех. Гоголя / Незалежності, 137/8
Всього: таблетки (40)
80,50
Економія: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (5)
82,16
Економія: -5,95 грн
76,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: таблетки (40)
84,64
Економія: -15,02 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
77,92
Економія: -3,42 грн
74,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
85,29
Економія: -15,29 грн
70,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
76,69
Економія: -2,93 грн
73,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
80,06
Економія: -9,75 грн
70,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
85,34
Економія: -15,72 грн
69,62 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
85,32
Економія: -13,82 грн
71,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
85,30
Економія: -15,30 грн
70,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (2)
85,32
Економія: -13,82 грн
71,50 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 23
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -11,37 грн
69,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (2)
83,12
Економія: -11,75 грн
71,37 грн