Алопуринол-Здоров'я таблетки 100 мг блістер, №50 - Харків (611599) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
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Миргород, перех. Гоголя / Незалежності, 137/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 23
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А