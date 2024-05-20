Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники, №60 - Одеса (813382) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 46 аптеках
Меліса
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Всього: льодяники (54)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Колонтаївська
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Всього: льодяники (21)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Софія
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Всього: льодяники (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Аптека
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Всього: льодяники (56)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Верона
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Маргарита
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Мишель
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Жасмін
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Всього: льодяники (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Роза
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Всього: льодяники (18)
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Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Центральна
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Всього: льодяники (49)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Венера
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Всього: льодяники (47)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Марія
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Всього: льодяники (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Аліна
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Всього: льодяники (49)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Гармонія
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Всього: льодяники (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Магнолія
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Всього: льодяники (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Єлизавета
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Глорія
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Люстдорф
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Валерія
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Всього: льодяники (54)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Шампань
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Всього: льодяники (51)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1