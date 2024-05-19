Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники, №60 - Харків (813382) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Всього: льодяники (42)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Фармацевт копєйкін
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Мілана
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Софія
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Аркадія
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Одеса, вул. Черняховського, 24
Приморська
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Всього: льодяники (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Глорія
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Фонтанська
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Всього: льодяники (40)
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Одеса, дорога Фонтанська, 43
Адмірал
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Всього: льодяники (17)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Віола
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59