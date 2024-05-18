Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (813382) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Фармацевт копєйкін
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Всього: льодяники (22)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Мілана
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Еріка
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Всього: льодяники (55)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Єлизавета
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Марія
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Всього: льодяники (39)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Шампань
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Всього: льодяники (51)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Софія
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Всього: льодяники (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Магнолія
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Всього: льодяники (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Центральна
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Всього: льодяники (49)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Аркадія
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Всього: льодяники (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Меліса
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Всього: льодяники (56)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Венера
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Всього: льодяники (47)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Приморська
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Всього: льодяники (32)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Колонтаївська
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Всього: льодяники (24)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Глорія
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Фонтанська
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Всього: льодяники (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Віола
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Акація
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Всього: льодяники (30)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Адмірал
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Всього: льодяники (17)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г