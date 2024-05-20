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Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів) для дітей аерозоль 40 г (захист 3 години) - Одеса (223318) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,90 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
134,60 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
134,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,90 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
134,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (2)
126,10 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
132,89
Економія: -15,76 грн
117,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (4)
141,46
Економія: -18,57 грн
122,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
126,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
134,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
126,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
137,18
Економія: -15,74 грн
121,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
126,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
129,19
Економія: -10,06 грн
119,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (4)
134,78
Економія: -17,65 грн
117,13 грн