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Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів) для дітей аерозоль 40 г (захист 3 години) - Львів (223318) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
136,77
Економія: -14,27 грн
122,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
126,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
121,90
Економія: -5,84 грн
116,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
150,56
Економія: -19,90 грн
130,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
126,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
133,15
Економія: -14,80 грн
118,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
132,93
Економія: -8,74 грн
124,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
126,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
151,64
Економія: -17,66 грн
133,98 грн