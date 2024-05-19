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Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів) для дітей аерозоль 40 г (захист 3 години) - Харків (223318) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
142,20
Економія: -13,69 грн
128,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
156,44
Економія: -18,95 грн
137,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
109,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
156,81
Економія: -17,76 грн
139,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
151,45
Економія: -20,56 грн
130,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
165,16
Економія: -27,58 грн
137,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4)
139,78
Економія: -21,37 грн
118,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
139,87
Економія: -12,26 грн
127,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
136,24
Економія: -8,00 грн
128,24 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
158,89
Економія: -21,46 грн
137,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (5)
153,51
Економія: -15,87 грн
137,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
109,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (5)
140,90
Економія: -23,04 грн
117,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4)
154,51
Економія: -16,87 грн
137,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
109,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
150,22
Економія: -19,28 грн
130,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
109,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
144,31
Економія: -13,86 грн
130,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
142,99
Економія: -12,25 грн
130,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
109,40 грн