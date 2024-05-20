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БЕСТІА МЕЛАТОНІН капсули, №15 - Львів (819041) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
214,37
Економія: -3,76 грн
210,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
224,39
Економія: -50,50 грн
173,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
226,99
Економія: -28,03 грн
198,96 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
208,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
180,42 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
225,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (8)
284,70
Економія: -87,80 грн
196,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
254,99
Економія: -56,03 грн
198,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
258,99
Економія: -60,03 грн
198,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
194,66
Економія: -31,32 грн
163,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (26)
265,30
Економія: -68,40 грн
196,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
225,90
Економія: -52,06 грн
173,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
221,99
Економія: -23,03 грн
198,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
270,99
Економія: -72,03 грн
198,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
246,99
Економія: -48,03 грн
198,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
291,99
Економія: -93,03 грн
198,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
182,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
224,99
Економія: -26,03 грн
198,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
242,99
Економія: -44,03 грн
198,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
254,99
Економія: -56,03 грн
198,96 грн