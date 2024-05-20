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АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ "BABY TEAM" 7002, №1 - Львів (652438) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
71,00
Економія: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
83,60
Економія: -11,37 грн
72,23 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
71,00
Економія: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
75,19
Економія: -9,04 грн
66,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
83,43
Економія: -8,24 грн
75,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
83,24
Економія: -10,53 грн
72,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
71,00
Економія: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
73,80
Економія: -7,72 грн
66,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
68,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
85,37
Економія: -13,62 грн
71,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
83,88
Економія: -5,66 грн
78,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (1)
71,00
Економія: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
82,30
Економія: -10,23 грн
72,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
65,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (1)
71,00
Економія: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
82,68
Економія: -7,65 грн
75,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
84,33
Економія: -6,11 грн
78,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
71,00
Економія: -6,40 грн
64,60 грн